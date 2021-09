Furtaram a praça de esportes do Jardim São Pedro; dois foram em cana

Equipe da Guarda Municipal de Americana foi solicitada neste domingo, via controle, a comparecer na praça de esportes do Jardim São Pedro, onde denúncia dava conta de 4 indivíduos estariam furtando objetos do local.

A informação era de que havia um curto-circuito e as luzes da praça se apagaram, suspeitando-se assim da prática de furto. No local, a equipe conseguiu deter dois indivíduos e os objetos produtos do furto.

Os indivíduos e os objetos localizados foram encaminhados ao plantão policial, onde também compareceu o responsável pela praça de esportes. Os fatos foram apresentados a autoridade policial que deliberou pela prisão em flagrante da dupla por furto qualificado consumado e foram conduzidos a cadeia pública de Sumaré.