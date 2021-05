Furtados 80 metros de fios de Estação em Nova Odessa

Na manhã desta segunda-feira (17), funcionários da Coden Ambiental, empresa responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, detectaram o furto de aproximadamente 80 metros de fio de cobre na ECA (Estação de Captação de Água) do Córrego Palmital. Além da fiação, a invasão causou danos ao sistema de alarme, à trava de segurança e ao painel elétrico do sistema de bombeamento.

De acordo com o diretor técnico da empresa, Rean Gustavo Sobrinho, toda a ação se deu na parte externa da casa de bombas, mas acabou avariando os equipamentos da parte interna. “Não houve interrupção do abastecimento de água na cidade porque a fiação rompida era da bomba que estava desligada no momento da ocorrência. A água bruta continuou sendo captada graças a outra bomba que compõe o sistema e que se encontrava ligada”, explicou o diretor.

Segundo os registros da Coden Ambiental, o furto ocorreu em torno das 00h30. A empresa registrou boletim de ocorrência na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil e comunicou o fato à GCM (Guarda Civil Municipal) de Nova Odessa.