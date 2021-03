Fundo Social recebe doações do projeto ‘Dividir e Multiplicar’

Nesta sexta-feira (19), o Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu a doação de 30 cestas básicas do produtor de eventos, Allan Ribeiro, idealizador do projeto “Dividir e Multiplicar”. As doações serão distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade e para entidades assistenciais e instituições religiosas da cidade.

O Fundo Social ajuda mensalmente aproximadamente 100 famílias e desde janeiro deste ano recebeu a doação de 370 cestas básicas. Além de alimentos não perecíveis, o órgão municipal está recebendo doações de produtos de limpeza e higiene pessoal.

O projeto “Dividir e Multiplicar” é uma associação civil, sem fins lucrativos, e que tem como objetivo ajudar pessoas e famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. De acordo com Allan, desde o início da pandemia do Covid-19, foram arrecadadas mais de 120 toneladas de alimentos, 35 mil máscaras, dois mil frascos de álcool em gel, quatro toneladas de produtos de limpeza, auxílio na construção de uma escola, auxílio em reforma de uma casa, foram arrecadados 350 cobertores, sete mil peças de roupas e mais de 10 mil famílias auxiliadas.

O Fundo Social está com horário de atendimento reduzido e as doações podem ser feitas de terça, quarta e quinta-feira, das 8 às 12 horas, à Rua Antonio Frezzarim, 412, Jardim São Paulo. Mais informações pelo telefone (19) 3405-4772 ou 99694-1993 para agendar doações.