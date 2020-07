Fundo Social recebe doações arrecadadas na “Corrida Virtual Solidária”

Na última segunda-feira (13), o Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu a doação de 638 quilos de alimentos não perecíveis arrecadados no evento “Corrida Solidária Virtual”, realizado por meio da parceria de 28 assessorias desportivas e academias de Americana e região. A ação contou com 1.486 inscritos e no total foram arrecadados 1.480 quilos de alimentos.

“Esta foi a primeira corrida e, devido a grande procura, as associações e academias pretendem fazer outras edições. Distribuímos as doações em diversas entidades assistenciais de Americana e grande parte ao Fundo Social, pois acompanhamos os trabalhos feitos por eles, e temos a certeza que os alimentos vão para famílias que estão precisando de ajuda no momento”, disse João Francisco Simões, um dos organizadores da Corrida Solidária Virtual.

A presidente do Fundo Social, Maine Najar, enalteceu a iniciativa que teve grande solidariedade dos inscritos. “Agradeço ao organizadores da Corrida Virtual pela iniciativa que ajudou diversas entidades da cidade e a parte doada direcionada ao Fundo Social. Eles inovaram, fizeram um novo modo de evento por conta da pandemia do Covid-19 e ao mesmo tempo reforçou o ato de solidariedade dos participantes”, disse.

De acordo com João Francisco, além do Fundo Social de Americana, receberam doações as seguintes entidades: AAMA, Lar BENAIAH, Lar São Vicente de Paulo, Casa de Repouso Nosso Cantinho, Amoban (Associação dos Moradores do Bairro Molon) e o Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa.

O Fundo Social de Solidariedade fica na Rua Antonio Frezzarim, 412, no bairro Jardim São Paulo.