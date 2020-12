Fundo Social recebe doação de 300 cestas básicas

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maine Najar, recebeu na última semana, a doação de 300 cestas básicas da empresa Papirus Indústria de Papel. Os alimentos serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social e risco, cadastradas no site da Prefeitura Municipal de Americana e no Fundo Social, após avaliação das assistentes sociais.

Maine falou sobre o trabalho desenvolvido na cidade e sobre a parceria com a empresa. “O diretor da Papirus, Sr. Rubens Martins, soube da dificuldade que estávamos passando para conseguir atender a demanda de solicitações, que tem chegado desde o início da pandemia, e também por ser dezembro, mês de comemorações. Então, ele e a diretoria, decidiram fazer a doação como um presente de Natal”, disse.

Mensalmente, o Fundo Social auxilia famílias necessitadas, entidades assistenciais e instituições de Americana, distribuindo alimentos e produtos de limpeza.

“Quero enaltecer a iniciativa da empresa e de toda a sua equipe pela confiança. Aproveito para agradecer todos os parceiros que têm nos auxiliado desde o início de nossa gestão. A verdadeira caridade é doar e auxiliar o próximo, essa é a mensagem e o verdadeiro espírito do Natal”, afirmou Maine Najar.