Fundo Social recebe 800 cestas básicas do Governo do Estado

Nesta segunda-feira (14), Americana recebeu 850 cestas básicas e 50 kits de higiene do Governo do Estado, por meio do Fundo Social de São Paulo. Desse total, 800 cestas foram destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de Americana e 50 cestas para a Aephiva (Associação Ecumênica de Promocão Humana, Inclusão e Valorização de Americana), que também ficou com os kits. Os alimentos e os materiais de limpeza repassados para a entidade assistencial foram doados pela empresa JBS.

Os itens serão distribuídos para famílias com vulnerabilidade social e risco, cadastradas nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e no site da Prefeitura Municipal para receberem os benefícios, em função do enfrentamento ao Covid-19.

“Nossos atendimentos não param, seguimos distribuindo alimentos, materiais de limpeza e de higiene, portanto, agradeço novamente ao Fundo Social de São Paulo pela grande ajuda. A Prefeitura mantém atualizado os dados das famílias e entidades assistenciais e com certeza vamos ajudar pessoas que estão precisando de apoio. Sempre reforço que o Fundo Social está de portas abertas para quem quiser ser nosso parceiro e também ajudar outras pessoas”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli. O Fundo Social ainda agradeceu à empresa RKM Transportes, que sem cobrar nada, realizou o transporte dos alimentos em apoio ao órgão.

Em nota, o órgão estadual afirmou que “o município de Americana, assim como todos os municípios do Estado de São Paulo, receberam do Governo do Estado em parceria com o Fundo Social de São Paulo, cestas básicas em apoio ao atendimento à população em situação de vulnerabilidade social.

Além das famílias cadastradas, o Fundo Social de Americana ajuda frequentemente entidades assistenciais e instituições religiosas do município. Além de alimentos e cestas básicas, podem ser doados produtos de higiene pessoal e de limpeza. O Fundo Social fica na Rua Antonio Frezzarim, 412, no Jardim São Paulo.