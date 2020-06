Fundo Social recebe 71 cestas básicas arrecadadas em ‘live’

O Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa recebeu na quinta-feira (18) 71 cestas básicas doadas pela banda de rock Alma Lavada. Os alimentos foram arrecadados em live realizada no mês passado, no Youtube, em benefício de famílias com dificuldades financeiras em razão da pandemia de Covid-19. A entrega foi feita pelo baterista Eder Farias à presidente do Fundo Social, primeira-dama Andréa Souza.

Transmitido ao vivo na tarde de 17 de maio, o show solidário ‘De Alma Lavada em Casa’ foi visto por duas mil pessoas no canal oficial da banda na plataforma de compartilhamento de vídeos. A apresentação durou mais de duas horas e meia e contou com grandes sucessos do rock brasileiro, além de clássicos internacionais do gênero.

“Estávamos acompanhando o excelente trabalho realizado pelo Fundo Social, nos inspiramos em outros músicos e decidimos fazer a ‘live’ para matar a saudade de tocar, estar junto e ajudar o povo de Nova Odessa, que é o nosso maior público. Foi muito bom e ficamos muito felizes com a oportunidade de participar da campanha e poder ajudar de alguma forma”, comentou Lucas Maximiano, baixista da banda novaodessense que está na estrada há quatro anos. Além de Eder Farias na bateria e Lucas Maximiano no baixo, o grupo tem Pedro Azevedo na guitarra e Denis Farias, vocal e violão.

A primeira-dama parabenizou os músicos pelo show e os agradeceu pela sensibilidade e disposição em fazer a diferença. “Fiquei emocionada com gesto da banda, que é muito talentosa e se sensibilizou com essa situação complicada que muitas famílias estão enfrentando na cidade. Em nome do Fundo Social, minha gratidão a vocês”, disse Andréa.

COBERTORES. O Fundo Social também recebeu 20 cobertores doados pelo padre Itamar Gonçalves, dirigente da Paróquia São Jorge. A doação faz parte da campanha do agasalho deste ano, que trocou roupas, calçados e acessórios por cobertores novos, em função da pandemia. A arrecadação segue até o próximo dia 30, com ponto de coleta instalado no Clube da Melhor Idade, que fica na Rua Heitor Penteado, 199, no Centro.