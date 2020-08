Fundo Social recebe 1 tonelada de alimentos do Savegnago

Mais uma importante doação ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Sumaré. O Supermercado Savegnago doou essa semana, uma tonelada de alimentos. São itens de cesta básica: 210 pacotes de macarrão, 210 quilos de feijão, 510 quilos de arroz, 120 unidades de óleo de 900ml e 120 litros de leite integral. As doações comporão as cestas básicas que o Funssol distribuirá às famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

“Graças a Deus, cada dia que passa, a campanha de arrecadação de alimentos e produtos de limpeza promovida pelo Fundo Social de Solidariedade vem ganhando a adesão dos moradores e das empresas da nossa cidade. Essas doações fazem a diferença na vida de tantas pessoas que estão enfrentando dificuldades”, disse a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

Bom lembrar que o Funssol continua promovendo, em parceria com a Rede de Supermercados Savegnago, a campanha virtual de arrecadação de alimentos’. “Deixamos nossos agradecimentos à direção da rede supermercadista Savegnago pelo apoio e aos nossos parceiros que têm nos ajudado muito nesse momento de pandemia causado pelo coronavírus”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Para participar, basta acessar o site www.savegnago.com.br e fazer cadastro na aba “Minha Conta” (no lado direito superior do site). Após o cadastramento, na aba “Menu” (canto esquerdo superior), selecione a categoria e produtos desejados (apenas itens não perecíveis e de higiene). Quando aparecer a mensagem referente ao modo de entrega, deve ser selecionado “Em Casa” e inserido o endereço do Fundo Social de Solidariedade (Rua Dom Barreto, nº 137, Centro. Depois é só clicar no desenho do carrinho de compras (canto superior direito) e finalizar a compra. Digite seus dados, forma de pagamento e pronto! Dessa forma você contribui com a campanha, ajudando quem mais precisa!