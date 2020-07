Fundo Social realiza Bazar Solidário

Com todas as precauções necessárias por conta do COVID-19, o Fundo Social de Solidariedade irá realizar um Bazar Solidário e o funcionamento será no período de 3 a 14 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15 horas. O atendimento será em horário reduzido para evitar aglomeração.

A renda adquirida no Bazar será revertida para aquisição de produtos alimentícios para compor as cestas básicas que estão sendo repassados à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, responsável pelo cadastro das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade neste momento de crise.

“Neste período de seis anos à frente do Fundo Social, ganhamos muitos parceiros, que sempre acreditaram em nosso trabalho, e através das doações deles, conseguimos realizar o Bazar Solidário. Agradeço o cuidado e a dedicação da minha equipe que organiza o espaço, deixando o Bazar mais aconchegante e atrativo. Espero que as pessoas prestigiem e encontrem as roupas e acessórios que precisam. São peças de roupas em excelentes condições e muitas delas são novas, que recebemos de lojas e revendedores”, disse a presidente do Fundo Social, Maine Najar.

O Fundo Social fica à Rua Antonio Frezzarim, 412, no bairro Jardim São Paulo.