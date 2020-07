Fundo Social lança projeto gastronômico “Sabor e Tradição”

Em celebração aos 152 anos de Sumaré, o Fundo Social de Solidariedade lança a exposição “Sabor e Tradição”, um projeto gastronômico voltado para a apresentação virtual de pratos criados em alusão à cidade. Podem participar estabelecimentos do ramo alimentício do Município, como bares, restaurantes, lanchonetes e padarias. Para se cadastrar basta efetuar a inscrição até o dia 20 de julho, enviando para o email [email protected] dados do local e cópia do licenciamento do estabelecimento.

Após efetuar a inscrição, os participantes têm até o dia 24 de julho para enviar para o mesmo endereço de email um vídeo gravado na horizontal da produção do prato e com tempo máximo de dois minutos, foto da receita finalizada e descrição dos ingredientes.

A receita deve ser inédita, conter, obrigatoriamente, pelo menos um ingrediente cultivado historicamente em Sumaré, como café, cana-de-açúcar, tomate, mandioca, entre outros e o nome do prato deve fazer alusão à cidade. Além disso, cada estabelecimento pode inscrever apenas uma receita. Todos os pratos, bem como as informações do local serão expostos na página da Prefeitura no Facebook, a partir do dia 26 de julho.

“Este é um projeto que lançamos para valorizar a gastronomia e comerciantes de nossa cidade e celebrar os 152 anos de Sumaré. A culinária é um ato de amor, dedicação e carinho e queremos proporcionar um momento prazeroso, que permita recordar sentimentos que foram vivenciados e podem ser revividos por meio dos sabores, trazendo uma memória afetiva da nossa história. Convidamos os estabelecimentos de Sumaré a se juntarem a nós nessa apresentação virtual, tão cheia de sabor e magia”, comentou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“Mesmo em meio a este período difícil, não podíamos deixar de oferecer atividades em celebração ao aniversário da cidade que contribuam com a qualidade de vida e bem-estar físico e psicológico de nossos moradores. Preparamos com muito carinho diversas atividades, todas online, para que os munícipes possam participar dos eventos durante esse mês especial para Sumaré de forma segura, evitando aglomerações, priorizando e protegendo a saúde da nossa população. Queremos incentivar a integração do comércio alimentício e despertar o interesse pela culinária de Sumaré e convidamos os estabelecimentos a participarem e terem seus pratos exclusivos divulgados e eternizados na história da cidade”, explicou o prefeito Luiz Dalben.

(Imagem Ilustrativa)