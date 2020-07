Fundo Social inicia nova entrega de kits nutricionais para a Melhor Idade

Os participantes do Programa Municipal da Melhor Idade começaram a receber a segunda remessa dos kits nutricionais fornecidos pelo projeto “Fortalecer”, executado pela Prefeitura de Sumaré, por meio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria entre o IBQ (Instituto Social e Educacional Bem Querer para a Sustentabilidade Comunitária).

As equipes da Prefeitura e do IBQ entraram em contato com os idosos via telefone para fazer o levantamento do interesse de cada um em receber o kit. A entrega é agendada e acontece de acordo com um cronograma e em conformidade com todas as orientações das autoridades em Saúde visando à prevenção da Covid-19.

Os kits são compostos de 2 bolos individuais, 1 bolacha de maisena, 1 achocolatado em pó, 2 litros de leite integral, 1 aveia, 1 pão integral, 5 sucos individuais e 1 álcool em gel.

“Com a programação da Melhor Idade suspensa por conta da pandemia, a fim de preservar a saúde da nossa população com mais de 60 anos – que é grupo de risco para a Covid-19 – decidimos distribuir esse lanche, que corresponde à alimentação que nós oferecemos durante as oficinas e atividades coletivas”, destacou a presidente do Funssol Sumaré, dona Mara Dalben.

Já foram beneficiados com o segundo kit cerca de 240 idosos dos Grupos de Interação da Melhor Idade nas regiões do Picerno, Centro e Maria Antônia. A programação segue com os grupos das demais regiões (Área Cura, Nova Veneza e Matão).

“Além da distribuição desses kits, também preparamos uma programação muito especial, de forma remota, com o objetivo de suprir a necessidade dos nossos idosos que tiveram que ser retirados da rotina de atividades por conta da pandemia. Nossas equipes disponibilizam videoaulas, por whatsapp, para que todos se mantenham ativos durante o período de isolamento social”, completou o prefeito Luiz Dalben.