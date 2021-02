Fundo Social divulga drive-thru da campanha “Somos Todos Americana”

Dando sequência à campanha volta as aulas do trote solidário “Somos Todos Americana”, o Fundo Social de Solidariedade de Americana, a Fatec, FAM (Faculdade de Americana), Unisal e os colégios Dom Bosco, Antares e Adventista, estão recebendo as arrecadações até o dia 28 de fevereiro, e nesta quinta-feira (18), a Fatec fará a ação por drive-thru, das 17 às 20 horas.

Podem ser doados arroz, feijão, trigo, farinha de mandioca, macarrão, óleo e molho de tomate e servirá para as cerca de 390 famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas junto ao Fundo.

As doações podem ser feitas na sede do órgão da Prefeitura e nas instituições de ensino. O Fundo Social fica na Rua Antônio Frezzarin, 412, Jardim São Paulo e recebe doações também daqueles que não fizerem parte das instituições de ensino.