Fundo Social distribui roupas doadas na Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho 2021 “Acolher com amor” segue em andamento até 31 de julho e o Fundo Social de Solidariedade de Americana, responsável pela organização, está distribuindo roupas doadas na ação. Receberam as peças as instituições Diaconia São Judas, Soma, Casa de Dom Bosco, Apam (Associação de Promoção e Assistência de Americana) da Praia Azul, e Cruzada das Senhoras Católicas. De acordo com o Fundo Social, as roupas serão repassadas para as pessoas que procurarem as instituições beneficiadas.

A Campanha do Agasalho “Acolher com amor” acontece até 31 de julho e podem ser doadas peças de roupas, calçados e cobertores. É preciso que as peças estejam lavadas, higienizadas, embaladas e em bom estado de conservação. O Fundo Social pede também que os itens estejam separados entre masculinos, femininos e infantil e que os pares dos calçados estejam amarrados.

As doações podem ser feitas na sede do Fundo Social, na Prefeitura e nos drives-thrus de vacinação do Covid-19.

O Fundo Social fica na Rua Antonio Frezzarim, 412, no Jardim São Paulo, e é aberto ao público de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Mais informações pelo telefone (19) 3405-4772. A Prefeitura de Americana fica na Avenida Brasil e é aberta ao público de segunda a sexta, das 9 às 16 horas.