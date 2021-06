Fundo Social distribui gorros e cobertores a entidades

A equipe do Fundo Social de Solidariedade está fazendo uma força-tarefa nas últimas semanas e distribuiu gorros e 90 cobertores para grupos e entidades de Americana. Com o frio intenso dos últimos dias, todos os cobertores e roupas de inverno recebidas por doações, estão sendo distribuídas rapidamente para famílias e casas de atendimentos do município.

Nos últimos dias foram doados 30 cobertores para o Projeto Missão Resgatando Vidas, 15 para a Casa de Filhos, 15 cobertores para um grupo de voluntários de Americana e 30 para o Seas (Serviço Especializado de Abordagem Social). Todos os grupos receberam também gorros de frio.

“Estamos buscando parcerias com grupos, empresas e quem puder abraçar a causa e nos ajudar, entre em contato. Vamos juntos ajudar outras pessoas neste tempo tão frio que tem feito”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli.

O Fundo Social pede a colaboração da população, principalmente com a queda da temperatura, e doem ao órgão municipal peças de roupas de frio, gorros e cobertores em bom estado de uso. O Fundo Social fica na Rua Antonio Frezzarim, 412, no Jardim São Paulo, e é aberto ao público de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Mais informações pelo telefone (19) 3405-4772.