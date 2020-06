Fundo Social de Sumaré recebe doação de 1 mil litros de álcool

O Fundo Social de Solidariedade de Sumaré recebeu nesta segunda-feira, 22 de junho, a doação de 1.008 litros de álcool líquido 70% da empresa Rumo Logística. Os frascos serão encaminhados para as ações emergenciais promovidas pela Prefeitura de Sumaré para o enfrentamento da Covid-19 (causada pelo novo coronavírus).

“Estamos passando por um momento muito delicado e a solidariedade é uma grande aliada para frearmos a transmissão desta doença que vem acometendo muitas famílias. Agradecemos aos dirigentes da empresa Rumo pela sensibilidade em contribuir e fazer parte desta luta ao nosso lado”, agradeceu a presidente do Funssol, dona Mara Dalben.

O prefeito Luiz Dalben também destacou a importância das parcerias. “Cada doação é fundamental, por isso, agradecemos todas as empresas que estão contribuindo com nossas ações. Juntos somos mais fortes”, reforçou o Chefe do Executivo, reforçando que o Poder Público tem trabalhado desde janeiro no enfrentamento desta pandemia.

Alimentos

Para ajudar às famílias sumareenses em situação de vulnerabilidade neste período de pandemia, a Prefeitura de Sumaré e o Funssol também estão recebendo cestas de alimentos. Os interessados em aderir à campanha podem entrar em contato pelo número (19) 3883-5282. As cestas estão sendo distribuídas às famílias carentes inscritas no Cadastro Único, após passarem por avaliação da equipe técnica da Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social.