Fundo Social de Sumaré promove a 13ª Semana da Mulher

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o Fundo Social de Solidariedade de Sumaré prepara a 13ª edição da Semana da Mulher. Esse ano, devido à pandemia do Coronavírus, a programação contará com atividades on-line que poderão ser acompanhadas nas páginas oficiais da Prefeitura de Sumaré no Facebook e no Instagram.

“Teremos atividades que promovem a saúde, a autoestima e o bem-estar feminino. Tudo elaborado com muito carinho pela nossa equipe para que as mulheres possam participar no conforto e segurança de casa nesse período de pandemia que estamos passando. Uma forma de estarmos juntas mais esse ano. A programação que preparamos com muito carinho é uma forma de homenagear as mulheres fortes que nos ajudam a construir uma sociedade melhor”, disse a presidente do Funssol, Mara Dalben.

Para as mulheres do Programa da Melhor Idade, as atividades em vídeo serão encaminhadas via WhatsApp aos integrantes cadastrados, oferecendo a oportunidade de visualização no melhor dia e horário, quantas vezes desejar.

Na programação da Melhor Idade, estão previstas palestra com a nutricionista Denise da Silva Barbosa Silveira, e dicas de exercícios para dores nas articulações com a fisioterapeuta Fernanda de Souza Rodrigues Martoni, ambas profissionais que atuam no Centro de Longevidade.

Haverá ainda orientações sobre “Direitos da Mulher na Melhor Idade”, dicas de maquiagem e cuidados com a pele. Na aula de decoração com material reciclado, as participantes aprenderão a confeccionar um lindo cachepô. Na culinária, as receitas desenvolvidas serão massa de pizza e macarrão de panela de pressão. Além disso, aulas de dança, fanfarra, ginástica, todas com a temática Mulher na Melhor Idade, prometem muita animação.

A Semana da Mulher de Sumaré foi retomada em 2017, com ações de valorização e qualidade de vida da população feminina ao longo de todo o mês de março, promovendo momentos de cuidado e empoderamento das mulheres.

“Dia da Mulher é todo dia! Ao longo do ano inteiro! São elas que cuidam da família, cumprem jornadas triplas de trabalho, tudo com muito amor e sabedoria. Durante todo o mês de março, os eventos da Semana da Mulher são pensados e executados visando o protagonismo da mulher sumareense. Uma homenagem que celebra a força feminina diante da sociedade a cada dia”, completou o prefeito Luiz Dalben.