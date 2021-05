Fundo Social de Sumaré inicia Campanha do Agasalho

Para oferecer um inverno mais aquecido e com dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade social de Sumaré, principalmente durante este período de pandemia do coronavírus, o Fundo Social de Solidariedade inicia nesta quarta-feira, dia 19, a Campanha do Agasalho. A arrecadação poderá ser feita em diversos pontos do Município, seguindo todas as normas sanitárias, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas.

A prioridade de doação é de calças, blusas, meias e agasalhos masculinos, femininos e infantis, além de cobertores, em bom estado de conservação. O Fundo Social pede para que, se possível, a população leve suas doações já higienizadas e em recipientes transparentes para que o conteúdo possa ser visto.

As doações seguirão todas as normas sanitárias para proteção dos cidadãos. Todo o ambiente e produtos serão higienizados e os colaboradores trabalharão com todas as EPIs necessárias para a segurança de todos. E no dia 12 de junho Sumaré promoverá o Dia D de Arrecadação, em parceria com a EPTV. A ação será das 8 às 17 horas, na Praça das Bandeiras, no centro, e na Avenida da Amizade, em frente à pista de skate, em Nova Veneza, pelo sistema drive-thru.

“Estamos nos aproximando do período de frio e queremos proporcionar um inverno mais aconchegante para nossa população. Esse ano, devido à pandemia, montamos um esquema diferente, com doações feitas em diversos pontos e seguindo todas as normas sanitárias de proteção. Pedimos para a população que faça sua doação em embalagens plásticas lacradas e separadas”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

“Todas as peças ficarão em quarentena por duas semanas em uma sala reservada, arejada e ensoladas, a fim de afastar qualquer risco de contágio. Após esse período, as peças serão triadas, embaladas e distribuídas para nossos munícipes atendidos nos CRASs da cidade. Pedimos a colaboração da nossa população, que sempre abraça nossas campanhas e manifesta toda sua solidariedade e amor ao próximo”, acrescentou.

“Novamente realizamos a Campanha do Agasalho, que tem o grande objetivo de levar amor e carinho a quem mais precisa. Só temos a agradecer a população, que sempre se junta a nós e mostra toda sua humanidade, principalmente neste momento em que o mundo todo precisa de união e solidariedade. Com nossa união, caridade, fé, solidariedade e amor, vamos passar por isso juntos”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Confira os locais de doação:

• Fundo Social de Solidariedade – Rua Dom Barreto, nº 1.377, centro

• EM Neusa de Souza Campos – Rua das Rosas – n° 320, Parque Rosa e Silva

• EM Alfredo Castro Donaire – Rua São Timóteo, n°121 , Parque General Osório

• EM Antonietta Cia Viel – Rua Alice Menuzzo Pancotti, n° 90, Parque Virgílio Viel

• EM Reino da Garotada – Rua Antônio Pereira de Camargo, n° 510, Centro

• EM Parque Bandeirantes II – Rua Josias Macedo Neves, n° 123, Parque Bandeirantes

• EM Jardim Maria Antônia – Rua Gervacina Alves Ferreira, n° 565, Jardim Maria Antônia

• CCTI (Centro de Convivência da Terceira Idade) – Avenida Brasil, nº 1.111, Jardim Nova Veneza

• Centro Esportivo “Vereador José Pereira” – Rua Sebastião Raposeiro Júnior, nº 261, Vila Yolanda Costa e Silva

• Clube Recreativo – Avenida Rebouças, 863, centro

• EE Ângelo Campo Dall’orto – Avenida São Paulo, nº 466, Jardim Nova Veneza

• EM Anália Oliveira Nascimento – Rua Maria Conceição da Rocha Ferraz, nº 565, Jardim Bom Retiro

• EM Profª Flora Ferreira Gomes, rua Rua Alipio Cassiano Dutra, nº 545, Ângelo Tomazin

• EM Jardim Lúcia – Avenida Emílio Bosco, nº 965, Jardim Lúcia