Fundo Social de Solidariedade recebe doação de 85 cobertores

O Fundo Social de Solidariedade recebeu essa semana mais uma importante doação que vai aquecer o frio das famílias mais carentes da cidade. 85 cobertores novos foram entregues pelo diretor da Escola Senai Celso Charuri de Sumaré, Marcelo Virgílio, em contribuição à Campanha “Inverno Solidário” que segue no município. As unidades foram recebidas pela assessora do Funssol, Thais Helena Reiner de Almeida, e serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social que, por meio dos CRASs (Centros de Referência em Assistência Social), destinará os cobertores às ações emergenciais promovidas pela Prefeitura de Sumaré nesse período de pandemia.

“Este ano, devido ao enfrentamento da Covid-19, nós reformulamos a campanha para a arrecadação de roupas de frio e cobertores. Aceitamos apenas a doação de itens novos, sem uso, porque, dessa forma, além de ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade, também preservamos a saúde de todas as pessoas envolvidas nessa ação solidária. Agradecemos de coração toda as doações que recebemos, exemplos de responsabilidade social e amor ao próximo!”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, dona Mara Dalben.

Iniciada em 6 de julho, a campanha segue no município. A sede do Fundo Social, na Rua Dom Barreto, nº 1.377, na região central, é o principal ponto de recebimento das doações. Quem tiver interesse em tornar-se parceiro do “Inverno Solidário” – doando itens novos – deve entrar em contato com o órgão municipal pelo telefone (19) 3883-5282, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, para agendamento da entrega.

“Aquecer quem mais precisa! Esse é o nosso objetivo a cada inverno e, graças às parcerias com o Município, conseguimos levar mais dignidade, carinho e conforto às famílias que mais precisam. Nosso muito obrigado ao diretor do Senai Sumaré por essa doação!”, finalizou o prefeito Luiz Dalben.