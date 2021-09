Fundo Social de Americana troca ingresso de circo por 1 kg de alimento

O Fundo Social de Solidariedade de Americana e o vereador municipal Thiago Brochi deram início a uma uma ação especial nesta segunda-feira (27), a doação de 1 kg de alimento em troca de1 ingresso para assistir a apresentação do Circo Maximus.

Seiscentos ingressos estão disponíveis para serem trocados para a apresentação desta terça-feira (28), às 20 horas. Cada 1 kg de alimento equivale a 1 ingresso. O Circo Maximus está instalado na Fidam Americana.

A troca deve ser feita na sede do Fundo Social, das 9 às 16 horas, na Rua Antonio Frezzarim, 412, no Jardim São Paulo. Os alimentos devem ser não perecíveis e estar dentro do prazo de validade.