Fundo Social arrecada cobertores neste sábado em Nova Odessa

Com um drive-thru em frente à Prefeitura Municipal, o Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa realiza neste sábado, dia 22, a Campanha de Inverno de 2021, que arrecadará cobertores para a população em vulnerabilidade social. A coleta das doações acontecerá das 9h às 14h no estacionamento da Prefeitura, na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro – em frente à Praça dos Três Poderes.

De acordo com a presidente do órgão, Juçara Rosolen, mesmo antes da largada da campanha, mais de 200 unidades já foram doadas por algumas empresas da cidade, e várias outras organizações se comprometeram a colaborar. Além do drive-thru, os interessados também poderão fazer doações na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizado no Clube da Melhor Idade, à Rua Heitor Penteado, nº 199, também no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

O drive-thru contará com o apoio da Prefeitura e o trabalho de voluntários. “Tenho certeza que será mais um sábado maravilhoso, um grande ato de amor ao próximo. Gostaria de convidar a população de Nova Odessa a participar e fazer a sua doação de mantas e cobertores, novos ou usados e higienizados. Não importa a quantidade. Com ajuda e união de todos, tenham certeza que o pouco será muito para aquecermos aqueles que mais necessitam”, avaliou a presidente.

A expectativa do prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, também é bastante positiva. “Peço a contribuição de vocês, seja com um cobertor de casa, que não é mais usado, ou um cobertor novo se a pessoa tiver possiblidade de comprar. Tudo o que for arrecadado será muito bem-vindo às famílias mais necessitadas e eu tenho certeza que, mais uma vez, a população de Nova Odessa vai colaborar”, afirmou ele.

Este ano, a Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, realizou várias campanhas de doações de alimentos que contabilizaram mais 7,8 toneladas de alimentos não perecíveis.

Outro evento apoiado pela Prefeitura Municipal foi o 1º “Drive-Thru Animal” realizado pela AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa), que arrecadou 2,5 toneladas de rações para cães e gatos abrigados e de famílias atendidas pelo Programa Cesta Básica Municipal. A prefeitura também distribuiu, até maio, mais de 3.900 cestas básicas para famílias cadastradas nesse programa pelo Setor de Promoção Social.