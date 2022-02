Fundo Social de Americana pede doação de medicamentos

A Farmácia do Fundo Social de Solidariedade de Americana é um projeto desenvolvido no município para atender as demandas da população em vulnerabilidade social. O objetivo é complementar a distribuição gratuita de medicamentos e as doações arrecadadas são fundamentais para a manutenção do projeto na cidade.

“As pessoas podem contribuir doando medicamentos que não serão mais utilizados, mas que estejam dentro do prazo de validade e em condições de uso, porque poderão servir para ajudar no tratamento de muita gente que precisa. Também contamos com a colaboração dos consultórios médicos, laboratórios e farmácias para o recebimento de doações, ajudando a manter o projeto para a população”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli.

O Fundo Social mantém a farmácia em sua sede e conta com farmacêutica responsável para avaliação e entrega gratuita de medicamentos para a população que mais precisa.

Segundo a farmacêutica responsável pelo atendimento, Thais Piola da Silva, além da entrega de medicamentos, o projeto contempla orientações sobre o uso racional de medicamentos, dos riscos da automedicação e da importância do comprometimento do paciente com o uso do tratamento. “Os medicamentos são entregues mediante a apresentação de receita médica e documentação e os pacientes são orientados da melhor forma. É uma iniciativa para compartilhar os medicamentos recebidos e que não são padronizados e fornecidos pelo SUS”, disse Thais.

Para a retirada do medicamento é indispensável a apresentação de documentos de identidade (RG, CPF), cartão do SUS, comprovante de endereço do município de Americana e receita médica dentro do prazo de validade sendo, uso contínuo com validade de 6 meses, medicamentos de receituário controle especial com validade de 30 dias e demais medicamentos (antibióticos, anti-inflamatórios,analgésicos) com validade de 10 dias.

São aceitas doações somente de medicamentos e suplementos alimentares, com validade no mínimo de três meses faltantes, com exceções se o medicamento for de grande procura. Os medicamentos mais solicitados e que necessitam de doações são para osteoporose, hipertensão e diabetes.

Em 2021, a farmácia do Fundo Social disponibilizou 9.787 medicamentos à população e realizou um total de 5.703 atendimentos.

A farmácia atende na Rua das Poncianas, 930-B, Jardim Glória, de segunda a quinta-feira, no horário das 9h às 16h, e de sexta-feira, das 12h às 16h. Para doações, basta entrar em contato pelo telefone (19) 3461-1267 ou pelo e-mail [email protected]

Outras doações

Além de medicamentos, o Fundo Social recebe doações de roupas, calçados, alimentos, materiais de limpeza, móveis, fraldas geriátricas e infantis, roupinhas de criança, leite, produtos de higiene pessoal, cobertores, entre outros.

Em 2021, foram entregues 138.424,068 quilos de alimentos destinados para famílias em situação de vulnerabilidade e entidades assistenciais; 4.469 litros de leite; 5.196 materiais de limpeza e higiene; 42.422 fraldas; 10.155 máscaras de proteção Covid; 19.377 peças Campanha do Agasalho, doadas para 52 entidades.

O telefone do Fundo Social é o 3405-4772 e o e-mail [email protected].