Fundadora de Santa Bárbara inspira obra infantojuvenil

A história da fundadora de Santa Bárbara d’Oeste desembarcou no universo da literatura infantojuvenil, com toques de música e em forma de ficção. ‘O que é da Margarida?’, que marca a estreia da musicista Waldineia Baseio como escritora, será lançado na quinta-feira (8), às 19 horas, por meio de uma live (youtube.com/editoraadonis) que terá as participações da intérprete de libras Valquíria Fabiani e da contadora de histórias Renata Sol. Publicado pela Editora Adonis, o livro é ilustrado por Gabrielle Maria, também estreante nesse segmento editorial, e acompanha um suplemento para pais e educadores.

Destinado a crianças em processo de pré-alfabetização, com idade entre quatro e seis anos, o livro é inspirado na trajetória de Margarida da Graça Martins que, em 1818, fundou o município barbarense. “Em 2018, tive a honra de ser convidada para ser a protagonista do musical ‘Santa Bárbara 200 anos’ e interpretar Dona Margarida, o que me levou a mergulhar na história dessa grande mulher, à frente de seu tempo. E esse é um legado que não pode ser esquecido”, revela a escritora.

O trabalho contou com a assessoria de Margareth Brandini Park, doutora em Educação, com atuação como pesquisadora do Centro de Memória da Unicamp. “Esse projeto saiu da gaveta e passou por alguns estudos para que o livro pudesse trazer um pouco desse patrimônio histórico da cidade. Como não há informações sobre a infância de Dona Margarida, buscamos a contextualização social e histórica da época, pensando no olhar da criança e no desenvolvimento de uma memória afetiva e uma identidade cultural”, explica Wal.

O livro é parte de projeto realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e contempla também a exposição das ilustrações de Gabrielle Maria em data a ser confirmada. A publicação terá distribuição e download gratuitos, a partir de 8 de abril. O link, já disponível, é: (http://editoraadonis.com.br/livros/311/o-que-e-da-margarida).

Sobre a escritora

Nascida em Duque de Caxias (RJ), Waldineia Baseio reside desde 1978 em Santa Bárbara d’Oeste, onde viveu a infância. Graduada em Música pela Unimep (2015), com extensões em ‘Educação Musical para Educadores’ pelo Conservatório Dramático e Musical ‘Dr. Carlos de Campos’, em Tatuí (2017) e ‘Educação não formal: múltiplos olhares’ pela Unicamp (2018), desenvolve oficinas, projetos educacionais e capacitação de educadores.

Serviço:

Lançamento ‘O que é da Margarida?’ – Waldineia Baseio

Quinta-feira, 8 de abril, às 19 horas

(youtube.com/editoraadonis)