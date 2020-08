Fundador da Folhamatic quer investir R$ 100 mi no Brasil

O empresário do setor de Tecnologia Maurício Frizzarin, fundador da Folhamatic Tecnologia e Sistemas, irá investir no Brasil, conjuntamente com a Eight Sharp Capital LLC, pelo menos, R$ 100 milhões, em empresas de tecnologia, até o final de 2021. Com apenas 17 anos de idade, em 1990, Maurício Frizzarin fundou a Folhamatic Tecnologia e Sistemas – uma das empresas pioneiras no Brasil na criação de software para escritórios de Contabilidade e pequenas empresas.

Já consolidada e líder de mercado no seu segmento, em 2011 a Folhamatic adquiriu a IOB Informações Objetivas e outras empresas de software, entre elas a EBS Sistemas, de Curitiba.

Maurício pilotou o segundo maior negócio da área de tecnologia no Brasil

No ano de 2013, Maurício Frizzarin transferiu suas ações da Folhamatic e da IOB ao Grupo Britânico Sage, em uma operação empresarial que ficou caracterizada como o segundo maior negócio na área de software já realizado no Brasil.

Agora, de volta ao mercado de software, Mauricio Frizzarin, por meio do sistema de franquias Qyon Tecnologia, controlada pela Eight Sharp Capital LLC pretende investir pelo menos R$ 100 milhões em empresas do setor de tecnologia até o final de 2021.

“Estamos construindo a melhor empresa de software com inteligência artificial do Brasil. Esse tempo afastado do mercado permitiu-me estudar profundamente a aplicação de inteligência artificial em softwares e fintechs. Além da criação da Qyon estamos analisando a aquisição de pelo menos mais três empresas no Brasil e uma na Califórnia. Não pretendemos ser a maior empresa do Brasil, mas a melhor e mais interdisciplinar do setor. Nossos usuários terão tudo que eles precisam em suas telas, com plena integração do seu sistema com o dia a dia da sua empresa. Teremos muitas novidades.”, destacou Frizzarin.

Vantagens do franqueado Qyon

O franqueado Qyon poderá comercializar todos os sistemas de gestão empresarial disponibilizados pela franqueadora, que tem a chancela de Maurício Frizzarin, onde ele coloca toda a sua experiência, conhecimento em tecnologia e desenvolvimento de sistemas inteligentes. O franqueado também poderá ministrar treinamentos ao cliente final, com a proposta de oferecer serviços diferenciados.

Frizzarin acredita que a retomada da economia brasileira, após a pandemia do coronavirus, propiciará um cenário ideal para a implantação de novas tecnologias através de softwares inteligentes, com capacidade de aprendizado e que permitam a utilização do usuário perfeitamente conectado aos métodos de pagamento e de gestão de caixa.

O time da Qyon confia que seus softwares e mecanismos de pagamento serão um grande aliado dos clientes para reduzir o tempo e as dificuldades geradas pela legislação e burocracia brasileira.

Perfil

Mauricio Frizzarin é formado em Tecnologia de Software e Marketing,cursa pós-graduação em business na Harvard Business School, além de ter cursado executive education em Inteligência Artificial na University of California, Berkeley e em Fintech na Harvard University.