Funcionários do Zoo agora uniformizados

Nesta sexta-feira (8), o prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o vice-prefeito, Odir Demarchi, visitaram o Parque Ecológico “Cid Almeida Franco” acompanhados do secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, e entregaram os novos uniformes aos funcionários do espaço, do Jardim Botânico e do Viveiro Municipal. O investimento foi feito com a renda da bilheteria do Parque Ecológico.

Chico e Odir conheceram as reformas nos recintos dos animais, na Praça de Alimentação e no playground. Nos últimos anos, 48 recintos receberam melhorias, foram construídos dois conjuntos sanitários, foi feita revitalização na Praça de Alimentação, desassoreamento do lago e pavimentação nas vias internas. “É bom podermos conhecer de perto a estrutura e os projetos para o Parque Ecológico. Temos muitos desafios pela frente e, com certeza, muito trabalho!”, disse Chico.

“Apresentei os projetos futuros e vamos fazer o possível para realizá-los. Começamos uma nova fase e com certeza vamos colher frutos para melhorar cada vez mais o Parque Ecológico e o Jardim Botânico”, disse o secretário, Fernando Giuliani.