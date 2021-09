Funcionário fica preso em elevador do Carrefour por 36horas

Um funcionário de uma unidade da rede Carrefour, em Santos, no litoral de São Paulo, ficou preso no elevador do estabelecimento por cerca de 36 horas, sem comer e sem beber. As informações são do G1.

O jovem estava desaparecido desde o fim do expediente no sábado (25) e foi encontrado preso no elevador somente na manhã desta segunda-feira (27). O supermercado chegou a abrir as portas no último domingo (26), porém, mesmo assim, ninguém percebeu que o funcionário estava preso no equipamento do Carrefour da avenida Conselheiro Nébias, onde o homem trabalha há cerca de sete anos.

Sem notícias sobre o paradeiro, familiares passaram a solicitar informações e divulgar imagens do rapaz em várias redes sociais.

Conforme a mãe do funcionário, o filho faz uso de remédios controlados e nunca havia sumido de casa antes sem dar notícias.

Apesar do desespero, a mãe não registrou um boletim de ocorrência, pois foi orientada a esperar completar as 24 horas do desaparecimento. Ela não quis se manifestar sobre o assunto.

MANIFESTAÇÃO DO CARREFOUR

O Carrefour, por sua vez, informou ao G1 que o funcionário ficou preso em um elevador de carga que, por motivos desconhecidos, parou de funcionar. Como fica em uma área com acesso restrito a funcionários, o equipamento seria pouco utilizado no supermercado.