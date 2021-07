Funcionário do LinkedIn terá sexta-feira mais curta

São Paulo, julho de 2021 – O LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, acaba de anunciar mais uma ação para cuidar da saúde mental dos funcionários. Nos meses de julho e agosto, todos os funcionários do Brasil e do mundo trabalharão somente metade do experiente nas sextas-feiras.

Esta é mais uma iniciativa do programa LiftUp!, desenhada para dar suporte às equipes neste período de trabalho remoto. Além de workshops voltados para o autocuidado e gerenciamento do dia a dia, a empresa oferece dias sem reunião para que todos possam focar nas entregas, horários flexíveis, uma licença remunerada de um mês para ajudar no cuidado de filhos menores de 13 anos ou familiares idosos, além de uma semana de folga dada para todos os funcionários em abril.

Alguns benefícios também foram repensados. As sessões de terapia estão sendo disponibilizadas virtualmente com a possibilidade de membros da família também usufruírem desse benefício (sem limite). Antes da pandemia, os funcionários tinham direito a até 20 sessões por ano.

Sobre o LinkedIn

