Funcionária do Sebrae ganha Prêmio ‘Capacitação Continuada’

A funcionária do Sebrae Americana, Cristiane de Carvalho Andrade, que exerce a função de agente de atendimento, ganhou o Prêmio Capacitação Continuada pelo trabalho exercido junto ao setor.

Cristiane ficou em segundo lugar em todo o Estado de São Paulo, como agente que conseguiu um grande número de empreendedores para participar dos cursos organizados pelo Sebrae. No dia a dia, ela faz o atendimento de empresários em relação à orientação de gestão, tanto burocrática como na divulgação dos cursos.

“Esse prêmio demonstra também a grande demanda por cursos de capacitação no município de Americana”, afirmou o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Além do segundo lugar no convencimento de empreendedores a participar de cursos do Sebrae, Cristiane conquistou o sexto lugar no atendimento geral.