Funcionária do Samu de SB morre em acidente de trânsito

A funcionária do Samu de Santa Bárbara d’Oeste Grasiela de Paulo Costa, morreu após um acidente entre a motocicleta que ela pilotava e um caminhão no cruzamento da Estrada Dr. Ernesto de Cillo e a Rua Virgínia Betim Defavari, no bairro Santa Rita, na tarde de terça-feira (6).

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 15h50, um motorista de 51 anos, residente da cidade, seguia na Rua Virgínia Betim Defavari, com um caminhão Mercedes-Benz 1313 ano 1984, e ao tentar cruzar a Estrada Dr. Ernesto de Cillo, sentiu um impacto na traseira do lado direito do caminhão. Ao descer do veículo para ver a causa do impacto encontrou a mulher caída ao solo, juntamente com sua motocicleta Yamaha Fazer 250 cilindradas ano 2006.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Hospital Dr. Afonso Ramos, porém não resistiu aos ferimentos.O caso foi registrado no Plantão Policial, já o corpo de Grasiela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Americana. A mesma trabalhava no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Hortolândia.

A vítima era natural de Americana e moradora do Jardim Alvorada em Nova Odessa e deixa três filhos. O velório será na tarde desta quarta-feira (7), por volta das 16h, saindo o féretro do velório Ginásio São Manoel, seguindo para o Cemitério Municipal da cidade.