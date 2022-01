Funcionária do DAE, Noemia Aquino, lança seu primeiro livro

Noemia Aquino, funcionária do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste desde 1995, lançará seu primeiro livro. Intitulada “Trabalhe, reze e creia: o poder de pensar positivo”, da Editora Escreva, a obra traz histórias de acontecimentos emocionantes que sucederam a vida da escritora e também de pessoas que aplicaram os princípios do pensamento positivo. O evento está marcado para 18 de fevereiro, às 19 horas, na Santa Fábrica Padaria, localizada na Rua Dona Margarida, 555, Centro, em Santa Bárbara d’Oeste.

O livro tem o prefácio da psicoterapeuta, escritora e mentora de cursos sobre Ho’oponopono, Denise Noah, comentários do empresário e escritor Jonas Kaz e da escritora Hulda Rode, e é um convite para que a humanidade venha dar uma pausa e compreender o quão importante é saber pensar e ser positivo, olhar com os olhos do coração e se conectar com desejos e objetivos que somente a nossa alma reconhece e a força de que o mundo precisa vibrar na mesma frequência daquilo que pensamos.

Sobre a autora

Noemia Aquino é atriz, tem formação em Teatro e Comunicação, Televisão e Cinema, formada pelo Conservatório de Arte Dramática Emílio Fontana em São Paulo. Exerceu a profissão de atriz durante 10 anos viajando com apresentações teatrais e chegando a ser membro de duas Companhias Teatrais. Assim, pode compartilhar com centenas de pessoas experiências das mais variadas formas, acontecimentos inusitados, troca de energia positiva e negativa, perrengues, e maus tempos.