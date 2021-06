Fumava baseado (maconha) no carro em frente da viatura e rodou

Um homem que aparentemente fumava maconha enquanto dirigia o carro em frente da viatura e acabou perdendo parte da droga na noite desta sexta-feira. A equipe de apoio tático da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste Lacerda, Villalon e Campos patrulhava a região da Cidade Nova por volta das 21h20 quando sentiu forte odor de maconha vindo do carro que circulava na frente da viatura.

PERSEGUIÇÃO- O ‘cheiro forte’ foi percebido na altura da rua do Petróleo. O forte odor de maconha vinha de um Peugeot que estava transitando a frente da viatura. Foi dada ordem de parada ao condutor do veículo, mas ele não parou e se iniciou um acompanhamento pelas ruas do bairro. Na rua Limeira, foi notado que o condutor jogou uma sacola plástica pela janela do passageiro continuando a fuga sendo interceptado pela avenida da Indústria.

L.N., 26, vulgo “Caixote”, considerado responsável por diversos pontos de tráfico no município resistiu a abordagem sendo necessário uso escalonado de força física para detê-lo, submetido a busca pessoal foi localizado no bolso de sua bermuda R$820.

Em busca veicular localizado:

– 02 porções de maconha

-01 porção de cocaina

-04 cigarros de maconha, durante a averiguação uma outra equipe se deslocou ao local em que o condutor do veículo jogou a sacola logrando êxito em localizar a mesma contendo:

-08 eppendorfs de cocaina

-20 pedras de crack

-08 porções de cocaína

-18 porções de maconha .

L.N. foi algemado conforme D8858/16 conduzido até o plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos determinou a apreensão do veículo e ratificou a prisão em flagrante de L. Por tráfico de Drogas conforme Art°33 da lei 11.343/06 permanecendo à disposição da justiça.