Fumaça de queimadas no MT. Avião de Bolsonaro é obrigado a arremeter

O avião em que o presidente do Brasil estava nesta sexta-feira foi obrigado a arremeter pela falta de visibilidade devido às fumaças causadas pelas queimadas no Mato Grosso.

De acordo com a administradora do aeroporto de Sinop, cidade em que a aeronave realizou a manobra, havia muita fumaça no momento do pouso – que aconteceu normalmente em uma segunda tentativa.

No Mato Grosso, Bolsonaro enalteceu o agronegócio e afirmou sofrer ataques.

“Temos sofrido uma crítica muito grande. Porque, obviamente, quanto mais nos atacarem, mais interessa aos nossos concorrentes, para o que temos de melhor, que é o nosso agronegócio”, disse o presidente.