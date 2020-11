Fugiu da Guarda, que pegou a droga deixada pra trás

Agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste fizeram apreensão de drogas na madrugada desta quinta-feira depois que um homem fugiu e deixou a droga para trás. O caso aconteceu por volta das 0h40 em uma área verde da rua Plácido Ribeiro Ferreira.

A equipe tática fazia patrulha pelo Zabani quando, ao se aproximar do final da rua, um homem magro alto trajando blusa de moletom azul escuro e calça jeans fugiu correndo entido a mata existente no local não sendo possível aborda lo. Foi então realizada uma busca no trajeto de fuga onde foi localizado uma sacola plástica contendo:

– 37 unidades de maconha

-22 eppendorfs de cocaína

– 35 pedras de crack

Fatos apresentados pelo plantão policial para o registro da ocorrência e drogas apreendidas conforme Boletim de ocorrência.