Pagou R$100 no carro, fugiu e bateu

Um homem pagou R$100 acabou detido parque do Lago em Santa Bárbara d’Oeste esta sexta-feira. A perseguição a uma dupla em fuga movimentou a noite da sexta-feira. Após a central informar a rede de que um Ford Fiesta produto de furto em Americana teria passado pelo monitoramento, as equipes intensificaram o patrulhamento. O caso aconteceu por volta das 22:50h.

Uma das viaturas deparou com o veículo e foi emitida ordem de parada, ignorada pelo condutor.

O acompanhamento seguiu por diversas ruas até que o condutor veio a perder o controle da direção do veículo colidindo contra a calçada na Av. Ruth Garrido Roque. Ainda no interior do auto foi detido J.M.C, 19, informou ter adquirido o veículo pelo valor de R$100.

Logo depois, H.R.S., 18, fugiu e foi acompanhado pela equipe de Apoio Tático, sendo detido logo em seguida. Com ele localizado 1 porção de maconha.

Os dois foram conduzidos até o Plantão policial onde os fatos foram narrados a autoridade presente que ratificou a prisão em flagrante de J. Pelo crime de Receptaçâo Art°180 do CP,foi arbitrado fiança de R$1000,00 não sendo paga, assim permaneceu preso a disposição da justiça, enquanto H. Irá responder em liberdade por posse de entorpecentes .