Frota vai à Câmara e anuncia verba para ambulância

O deputado federal Alexandre Frota fez uma visita à Câmara de Nova Odessa nesta quarta-feira (16/03) e anunciou a liberação de recursos para aquisição de uma ambulância pela Secretaria de Saúde da cidade.

O deputado foi recebido pelo presidente da Casa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé. “Todo recurso investido em saúde pública tem o retorno garantido. Precisamos de um sistema de saúde mais ágil e mais moderno, que consiga suprir as demandas da população de forma satisfatória. Por isso agradecemos aos deputados que olham para o nosso município e destinam recursos para garantir investimentos tão necessários”, disse Pelé.

O deputado afirmou que, durante seu mandado, concentrou a destinação de emendas na saúde pública. “Sempre apliquei 90% das minhas emendas parlamentares em saúde pública. Todos nós merecemos uma saúde de qualidade. As pessoas merecem chegar ao serviço de saúde e ter profissionais para realizar o atendimento, ter médicos, ter medicamentos”, disse Frota.

O deputado afirmou que pretendia destinar para Nova Odessa uma ambulância para atendimento intensivo – conhecida popularmente como UTI Móvel, mas o Hospital Municipal não é uma unidade de alta complexidade e isso inviabiliza a liberação do recurso. “A ambulância UTI tem o valor estimado em R$ 372 mil. Como o hospital não comporta esse tipo de veículo, vamos destinar uma ambulância comum e o que sobrar desse valor poderá ser aplicado na saúde”, explicou.

Também participaram do encontro com o deputado o vereador de Hortolândia, Enoque Moura, acompanhado do secretário adjunto de Saúde do município, Leandro da Silva Severino; o secretário de Saúde de Rafard, Vanderlei Cocato, acompanhado do vereador Rodoldo Minçon; e o vereador de Americana, Daniel Cardoso, o Dr. Daniel.

A visita do deputado foi intermediada pelo jornalista Gleison Alves e acompanhada também pelo presidente do MDB, Lucas Camargo.