Sol com ‘friozinho’ e tempo seco devem seguir ao longo da semana

Depois de alguns dias de tempo firme, como previsto pela Climatempo , voltou a chover em muitas cidades do estado de São Paulo neste fim de semana.

Na segunda-feira, 19 de abril, áreas de instabilidade associadas ao processo de formação e intensificação de um ciclone subtropical (sistema de baixa pressão atmosférica) no oceano, ao largo do litoral paulista, ficam espalhadas pelo leste e norte de São Paulo. Portanto, ainda há expectativa de chuva ao longo desta segunda nestas regiões.

Na Grande São Paulo, no litoral e nos Vales do Ribeira e do Paraíba o céu fica mais nublado, a temperatura não sobe muito e há previsão de chuva e vento moderados a fortes, com rajadas de vento entre 40 e 60 km/h.

Pelo litoral podem ocorrer rajadas de vento de até 70 km/h e a chuva será mais frequente e volumosa, com potencial para formação de alagamentos pontuais, transbordamento de córregos e rios, queda de árvore e deslizamento de terra.

Já no centro-oeste do estado uma nova massa de ar seco se expande e deixa o tempo firme com sol e queda de umidade à tarde.

Tendência para a semana

O ar mais seco vai ganhar força pelo interior de São Paulo ao longo da semana, por isso o tempo vai seguir firme, principalmente nas áreas do centro-norte e oeste do estado. Será uma semana com sol e temperaturas em gradativa elevação.

A previsão é de que o tempo seco prevaleça ao longo da semana na região de Americana. As temperaturas também seguem amenas com a máxima na casa dos 27 graus.

Enquanto isso, as áreas do sul e leste continuam recebendo umidade. O sol até vai aparecer nos próximos dias, mas sempre variando com períodos mais nublados na Grande SP, no litoral e nos Vales do Paraíba e Ribeira. Ainda fica ventando, por causa do ciclone no oceano e as temperaturas ficam mais amenas.

A chuva vai persistir sobre o litoral até o fim da semana, mas cada vez enfraquecendo mais. Na Grande SP chove até quarta-feira e depois o tempo fica firme, mas ainda com algumas nuvens.

Mar agitado

Por causa do ciclone, o mar já fica agitado nas praias paulistas nesta terça-feira. Na quarta-feira, dia 21 de abril, as ondas podem chegar aos 2 metros no litoral, e na quinta-feira(22), a ondas podem chegar aos 3 metros. Até pelo menos a quinta-feira essa agitação marítima vai persistir. Será uma semana de bastante atenção por causa do mar agitado.