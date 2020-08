FRIO. Sumaré tem plantão para atender pessoas em situação de rua

A temperatura despencou nessa sexta-feira (21), com termômetros marcando abaixo dos 10 graus em Sumaré. Diante da frente fria que atinge todo o país durante o fim de semana, a Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade, Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social (SMIADS), Guarda Municipal e Defesa Civil, intensificou as ações de proteção às pessoas em situação de rua ou em desabrigo na cidade – população mais vulnerável e exposta ao frio.

Desde as primeiras horas da manhã, equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) realizaram orientações quanto aos riscos de as pessoas permanecerem nas ruas e a oferta de acolhimento institucional. As abordagens continuarão no fim de semana – durante o dia e à noite – a fim de prestar informações e promover o acesso emergencial das pessoas em situação de rua aos serviços de acolhimento que são oferecidos em parceria com a Prefeitura pelas organizações CALUZ e Casa de Acolhimento Resgatar. Para as pessoas que, mesmo orientadas, optarem por permanecer nas ruas, serão entregues máscaras e cobertores, arrecadados por meio de campanhas solidárias realizadas pelo Município.

Atualmente, Sumaré conta com cerca de 80 pessoas em situação de rua, que recebem acompanhamento socioassistencial vinculado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), em parceria com os serviços executados pela CALUZ e a Resgatar. O atendimento em Assistência Social é um direito realizado mediante a autorização do cidadão e, por meio da atuação das equipes de assistentes sociais e psicólogos, pretende criar oportunidades para que a pessoa nesta situação saia da rua a partir de um plano de metas, considerando as potencialidades e fragilidades, conforme seu desejo e sua história de vida.

Fim de semana

A Defesa Civil informa que estará de plantão 24 horas durante todo o fim de semana para atendimento aos cidadãos – em especial à população de rua – devido às baixas temperaturas. O número para contato é o 199.