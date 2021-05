Frio aumenta e pode gear em áreas de SP

Uma grande massa de ar seco de origem polar avança pelo centro-sul do Brasil e derruba as temperaturas no estado de São Paulo neste início de semana. A segunda-feira já foi fria em muitas áreas do estado, e até em parte do interior paulista e do litoral as temperaturas ficaram baixas. A capital paulista bateu um novo recorde de frio a mínima foi de 12,6°C na estação automática do Mirante de Santana (INMET), sendo a menor temperatura do ano até o momento.

Mais frio sobre São Paulo

A tendência é que a madrugada desta terça-feira (25) seja ainda mais fria. O dia já pode começar com temperaturas abaixo dos 10°C em muitas áreas do estado de São Paulo. Na capital paulista a mínima prevista é de apenas 8°C e, com isto, há possibilidade de um novo recorde. Há possibilidade também de temperaturas mínimas abaixo dos 5°C em áreas do extremo sul do estado e também na região da Serra da Mantiqueira, com risco de geada já na madrugada e começo de manhã desta terça.

Ao longo do dia o sol vai predominar por todo o estado de São Paulo, mas as temperaturas vão continuar baixas. Apesar do sol, a sensação vai ser de frio no decorrer do dia.

Próximos dias

Algumas áreas de instabilidades avançam sobre o estado e provocam pancadas de chuva isolada, entre a quarta (26) e a quinta-feira (27) em áreas do estado de São Paulo, mas que não acumulam volumes expressivos. Quanto às temperaturas, a tendência é que a semana termine com temperaturas mais elevadas e até com sensação de calor entre sexta e sábado.

Maio vai terminar com uma nova e intensa massa de ar polar

O avanço de uma nova frente fria vai provocar chuva no fim de semana e até volta chover forte em algumas regiões. Após a passagem desta frente fria, uma nova massa de ar polar mais intensa vai avançar e provocar queda acentuada de temperatura no centro-sul do Brasil. Essa deve ser a mais intensa do ano, até o momento.

No começo da próxima semana há possibilidade de novos recordes de frio e até geada em áreas de São Paulo novamente.

