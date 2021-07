Frio. 32 pessoas passam a noite no abrigo temporário na Fidam

O abrigo temporário montado pela Prefeitura de Americana na Fidam – Feira Industrial de Americana, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, atendeu na última quarta-feira (28) 40 pessoas em situação de rua, sendo que 32 pernoitaram no local, segundo a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. O atendimento provisório na Fidam vai funcionar até o dia 3 de agosto, tendo em vista as baixas temperaturas registradas nos últimos dias, com previsão de frio intenso nesta sexta-feira (30), conforme boletim meteorológico.

Na terça-feira (27), quando começou o acolhimento na Fidam, o abrigo recebeu 13 pessoas em situação de rua que pernoitaram e receberam alimentação e cobertores. O número de atendidos foi ampliado na quarta-feira, com 40 atendimentos e 32 pessoas que dormiram no local, sendo cinco mulheres. Os cães, animais de estimação dos moradores em situação de rua, também estão recebendo acolhimento no local, sendo três animais até agora.

Os abrigados estão recebendo café da manhã, almoço e jantar, além de roupas, toalhas de banho, cobertores e produtos de higiene pessoal. Os animais recebem água e ração.

Para ajudar na realização do atendimento, o abrigo já recebeu diversas doações e as pessoas que quiserem ajudar podem doar produtos de limpeza, carnes, ovos, frutas, legumes, arroz, macarrão, feijão, pão, café, óleo, entre outros produtos.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, agradeceu a todas as pessoas que já fizeram as doações e aos profissionais envolvidos na ação e colaboradores. “É uma força-tarefa que estamos fazendo para atender as pessoas em situação de rua neste período de frio intenso. Agradecemos a todas as pessoas que estão colaborando e esse apoio tão grande está sendo fundamental para a realização deste trabalho”.

O prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli, estiveram novamente na última quarta-feira (29) no abrigo para acompanhar de perto todo o trabalho desenvolvido.

Os trabalhos no abrigo temporário da Fidam estão sendo coordenados pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Americana, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Guarda Municipal, Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), Associação Vinde a Luz, com o apoio do Grupo Rede Rua e demais colaboradores.

As doações podem ser feitas na Fidam, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200, e no Fundo de Solidariedade, na Rua Antonio Frezzarim, 412, Jardim São Paulo.