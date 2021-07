Vereador quer ‘Frente Parlamentar Cristã em Defesa da Família’

Os vereadores Felipe Corá (Patriota) e Eliel Miranda (PSD) protocolaram projeto de resolução que cria, no âmbito da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, a Frente Parlamentar Cristã em Defesa da Família e da Vida, com o objetivo de promover a discussão e articulação dos direitos dos cidadãos cristãos e criar canal de diálogo com o Poder Executivo Municipal, defendendo os princípios, valores éticos e morais cristãos.

Na Exposição de Motivos da proposta, os parlamentares afirmam que esta Frente Parlamentar pretende fiscalizar políticas e programas governamentais para proteção do direito à vida humana e dos excluídos e carentes sociais. Entre as bandeiras do órgão estão: defesa irrestrita da vida e da saúde; proteção da infância; combate ao aborto, à violência e à pedofilia; garantia do direito à liberdade religiosa e de culto; entre outros.