Nova frente fria chega pra diminuir o calorão

Depois de alguns dias marcados por ar seco e temperaturas altas no período da tarde, as condições do tempo mudam no Sudeste do Brasil ao longo desta semana com a passagem de uma nova frente fria.

Mudanças no tempo

Na segunda-feira, 12 de abril, uma frente fria vai avançar pelo litoral do Sudeste. Este sistema vai trazer mudanças no tempo em toda faixa leste da Região ao longo da semana. Além dos ventos mais frios, a umidade aumenta e volta a chover em várias áreas ao longo dos próximos dias. Na segunda-feira(12), volta a chover no sul e leste de São Paulo e no Rio De Janeiro .

As áreas entre o Vale do Ribeira e o litoral sul de São Paulo, já podem ter chuva pela manhã. Será um dia de muitas nuvens e com temperaturas mais amenas. Na Baixada Santista as nuvens aumentam já pela manhã e a chuva chega a partir da tarde.O sol ainda aparece, mas a chuva vem a partir da tarde entre as regiões de Itapetininga, Sorocaba, a Grande SP, litoral norte, Vale do Paraíba e todo o centro-sul do Rio de Janeiro, inclusive o Grande Rio. A chuva vai aliviar a secura dos últimos dias e, além disso, as temperaturas ficam mais baixas.

Na terça a frente fria avança mais e leva chuva para áreas do sul de Minas, Zona da Mata Mineira e para o Espírito Santo.

Ao longo dos próximos dias a chuva deve acumular os maiores volumes entre o litoral norte de São Paulo, a região da Costa Verde(RJ), Região Serrana e Grande Rio. Não há expectativa para volumes excepcionais, mas a chuva de forma contínua deixa essas áreas em atenção.