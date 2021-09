Por que as franquias de café tão bombando

De acordo com a Pesquisa Trimestral de Desempenho realizada pela ABF (Associação Brasileira de Franchising), o setor de franquias demonstrou uma recuperação no segundo trimestre de 2021. O estudo revelou os comparativos de 2019, no qual o faturamento foi de R$43,122 bilhões, passando para R$27,720 em 2020 e chegando a R$41,140 bilhões de abril a julho deste ano. A variação total nos últimos dois anos foi de -35,7%, subindo para +48,4% em 2021.

A luz no fim do túnel para a economia apareceu com o avanço da imunização e a diminuição das medidas de distanciamento social, que facilitam a abertura dos serviços não essenciais em horários mais flexíveis. O outro fator importante está ligado aos meios de compra online, delivery e a confiança que o consumidor passou a ter nas empresas.

E mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, um exemplo de investimento que manteve os pés no chão é o de franquias de cafeteria. Segundo a ABF, este setor faturou quase R$42 bilhões entre o terceiro trimestre de 2019 e o de 2020, mesmo sofrendo uma queda de 12,1%.

“A dinâmica das lojas é composta por inúmeras possibilidades”, explica Deiverson Migliatti, fundador da rede de cafés especiais, Sterna Café. “Algumas apostam em espaços que valorizam a estética e a proposta do negócio, enquanto outras focam em um cardápio diversificado, priorizando a harmonia de sabores”, esclarece o empresário.

Só no Brasil, o número de cafeterias fecha em 13 mil, contando bares, lanchonetes e padarias. Portanto, quem pretende investir no ramo da bebida mais amada pelos brasileiros deve abusar da criatividade. “Quem deseja abrir uma franquia de cafés especiais, por exemplo, precisa estar atento em todo o processo da bebida, desde o cultivo até a sua apresentação”, aponta.

A principal dica, no entanto, é dar apoio total aos franqueados e garantir que estejam sendo retribuídos mesmo em momentos de crise. “A assistência faz parte do negócio, e o suporte deve ir desde as indicações de arquitetos até o relacionamento com os fornecedores para que os franqueados possam se sentir tranquilos mesmo em momentos conturbados e desconhecidos”, finaliza Deiverson.