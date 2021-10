Franquias que custam menos que um celular

Ter o modelo de celular mais recente tornou-se necessidade de primeira ordem para alguns brasileiros. Câmera ultra tecnológica e funcionalidades que substituem até o uso do dinheiro são apenas alguns dos motivos que levam as pessoas a escolherem o aparelho. Entre tantas marcas e modelos disponíveis, o investimento em um smartphone no Brasil pode chegar a R$ 15,5 mil! Para se ter uma ideia, este capital é mais do que suficiente para se e realizar o sonho de ter o próprio negócio.

Embora seja muito tentador contar um modelo de última geração, os celulares sofrem com a chamada depreciação, ou seja, desvalorizam após a compra, como qualquer bem material. Por outro lado, ao escolher uma franquia para empreender, independentemente do tamanho e do segmento, é possível multiplicar o investimento inicial, cultivando lucros a partir de muito trabalho e dedicação. Por isso, separamos algumas franquias acessíveis que podem servir de alternativa ao investimento em um smartphone:

Ceopag – meios eletrônicos e tecnológicos de pagamento

Com valor inicial de investimento de R$10 mil, a Ceopag é uma fintech especializada em meios de pagamento online via app, links, e-commerce e por meio de maquininhas que permitem parcelamentos em até 18 vezes, com a possibilidade de antecipar os créditos já no dia seguinte. A rede atua, inclusive, no modelo home office para abertura de novos mercados. Fundada em 2018, a marca já possui mais de 300 franqueados espalhados por 22 estados e 210 municípios brasileiros. O grupo estima superar a marca de 750 unidades até o final de 2021 e alcançar 1.100 unidades em 2022.

Monitorias Reforço Escolar

Nascida em 2014, na cidade de São Paulo, a Monitorias iniciou sua expansão por meio do franchising no ano passado. Hoje, a rede oferece reforço escolar e aulas particulares por meio de uma plataforma online que reúne mais de 7 mil professores parceiros cadastrados em sua base. Eles atuam em 20 unidades, que atendem 36 municípiosnos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Ceará, Amazonas e Distrito Federal. Associada à ABF (Associação Brasileira de Franchising), a franqueadora oferece treinamentos constantes e proporciona suporte diário em todas as áreas de gestão, como operacional, administrativa, financeira, vendas, marketing e divulgação. O investimento inicial para ser um franqueado é a partir de R$7.990, e a unidade pode ser operada em formato home based.

Orgânica Body&Spa – modelo E-commerce (Dropshipping)

Presente no mercado desde 1989, o Grupo Orgânica tem o maior portfólio de acessórios para banho do mercado e conta com uma linha completa de cosméticos com base 100% vegetal. Em 2016, nasceu a Orgânica Body&Spa, com quiosques nos principais shoppings de São Paulo, e em 2019 a marca entrou para o franchising. No ano passado, em meio à pandemia, a rede lançou o modelo Orgânica Body&Spa Express, que permite conduzir o negócio de forma híbrida, atuando home office e por meio de e-commerce. No modelo dropshipping, o franqueado terá um site produzido e customizado com centenas de produtos da marca para vender sem precisar se preocupar com estoque. Na prática, o endereço fica coligado ao da franqueadora, como se fosse um espelhamento, e quando o consumidor final compra, o pedido é remetido diretamente para a matriz, que faz a entrega. O franqueado recebe comissões em cima das vendas que realiza. Nessa modalidade, o investimento é a partir de R$9 mil. A Orgânica soma 20 unidades desse tipo espalhadas pelo Brasil.