Fran da Padaria e Tomaz Motomais. Apostas do PTB

O NM segue apresentando pré-candidatos a vereador da região indicados por lideranças locais e partidárias. Desta vez os nomes são já conhecidos do meio político. A suplente de vereadora Fran da Padaria, que deixou o PSDB e foi para o PTB e Tomaz da Motomais, também na chapa petebista. Abaixo a apresentação feita ‘de próprio punho’ por cada um dele.s

Fran da Padaria (Francine Estevan) nascida em Curitiba em 17/05/79 hoje com 41 anos, empresária em nossa cidade e mãe de dois filhos, mora na região do Parque da Liberdade.

Foi candidata em 2016 pelo PSDB com 532 votos, sendo suplente pelo mesmo partido. Como representante política acredita que pode fazer muito mais pelo povo, se eleita ira lutar por melhorias na saúde e igualdade, onde as mulheres possam ter voz e ocupar cada vez mais o espaço que é delas na sociedade!

Sou Tomaz Migliorelli, mais conhecido como Tomais da Motomais, comerciante antigo do São Vito, fui candidato a vereador em 2008 com 586 votos, e 2012 com 509 votos. Com o incentivo e apoio de minha família e diversos amigos resolvi ser pré candidato esse ano novamente. Tenho como objetivo desempenhar com mais intensidade os trabalhos voluntários aos quais me dedico a anos, diminuir as burocracias do serviço público e fiscalizar o executivo do nosso município.