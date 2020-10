FPF e Facebook. Parceria na transmissão do Paulistão Feminino

A Federação Paulista de Futebol fechou uma parceria inédita com o Facebook para o futebol feminino. A plataforma irá transmitir o Paulistão Feminino, a mais tradicional competição da modalidade, que terá 38 partidas exibidas no Facebook Watch. A produção dos jogos ao vivo será realizada pela FPF TV, canal da entidade, com uma equipe de cobertura inteiramente composta por mulheres: narradoras, comentaristas e repórteres.

Além das partidas ao vivo, a parceria trará conteúdos inéditos da FPF para o Facebook Watch, incluindo a série documental sobre o futebol feminino no Brasil ‘Absolutas – O futebol feminino contra-ataca’. A produção original da FPF TV com a TX Filmes terá 8 episódios e exibição, às sextas-feiras, pela Página da FPF e do Paulistão Feminino no Facebook.

“O futebol feminino cresce a cada ano, e podemos notar esse movimento acontecendo de forma mais acelerada em São Paulo. No ano passado, no Paulistão, tivemos enorme exposição na mídia e, na final, o maior público da história do futebol feminino no Brasil. Para 2020, a chegada de um parceiro como o Facebook consolida esse momento único. Teremos transmissões do Paulistão, a primeira série documental da história do futebol feminino e outros conteúdos de alta qualidade. É um grande passo que FPF e Facebook dão para alavancar ainda mais a modalidade”, afirma o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos.

A parceria busca colaborar e ampliar a visibilidade em torno do esporte feminino, fomentar as conversas na plataforma sobre o tema, ampliar as vozes das atletas, além de apoiar e empoderar essa comunidade.

“Estamos animados em trazer mais oportunidades para que a nossa comunidade de fãs de esportes no Facebook possa assistir, se engajar e torcer de perto para as atletas e os times do Paulistão feminino”, disse Pitter Rodriguez, gerente de Parceria de Esportes do Facebook no Brasil

Ao longo de outubro e novembro, além dos jogos ao vivo, os torcedores poderão acompanhar destaques do Paulistão Feminino no Watch e bate-papos exclusivos com as atletas para falar sobre o torneio. A grande final acontece no dia 20 de dezembro.

Séries originais da FPF

Com o início marcado para dia 23 de outubro, às 11h, a primeira série a estrear na plataforma é Absolutas – O futebol feminino contra-ataca. Dirigida por Lili Fialho (Quebrando o Tabu) e João Wainer (Junho), a produção original da FPF TV terá 8 episódios e contará o processo de desenvolvimento do futebol feminino no Brasil desde a sua proibição por duas ditaduras. A série falará ainda sobre temas como a maternidade das atletas, o processo de revelação de jogadoras e como os sonhos de milhares de meninas está se tornando realidade com a estruturação do futebol feminino no país.

Outra produção exclusiva no Watch é ‘Minha História’, série de 4 episódios que chega em breve à plataforma e mostrará a trajetória de vida de atletas renomadas do futebol feminino.

Para apresentar a parceria, além de realizar o lançamento do campeonato e discutir o momento do futebol feminino no Brasil, a Federação Paulista fará uma Live nesta quinta-feira, às 17h, em sua Página no Facebook. A apresentação será de Alê Xavier, do Desimpedidos.