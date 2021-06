Fotógrafa Gisele Fernanda morre de complicações da Covid

Faleceu na tarde desta quarta-feira 9/06, vítima do Coronavírus, a jovem Gisele Fernanda, fotografa profissional proprietária da Castello Fotografia, em Santa Bárbara d’Oeste.

Fernanda deixa o marido Valmir, uma filha de 9 anos e um filho pequeno.

Amigos nas redes sociais ficaram chocados com a notícia. “Santa Barbara perdeu hoje uma excelente profissional de fotografia, excelente mulher, excelente mãe, uma pessoa maravilhosa que alegrou a muitos com seu sorriso, Fernanda Catello tinha a felicidade no olhar e esbanjava amor!”