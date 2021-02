Foto da filha no whatsapp fake,caiu e perdeu R$ 3 mil

Um homem de Santa Bárbara d’Oeste caiu em um golpe e perdeu R$ 2.990 na tarde desta terça-feira. O médico de 67 anos foi ao Plantão e registrou que tinha recebido uma ligação telefônica da filha com o pedido para a transferência do valor. Ele reconheceu a foto da filha no contato de whatsapp e fez a transferência.

REMOVIDA DO GRUPO DA FAMÍLIA- O homem descobriu que havia sido enganado horas depois, quando decidiu remover o que seria o ‘número antigo’ da filha do grupo da família. Ela foi questioná-lo e recebeu de volta que estava tudo bem porque ela tinha mudado o número de telefone. Ela negou a mudança de número e também que havia pedido dinheiro ao pai.

O dinheiro transferido foi parar em uma conta da Caixa Econômica Federal e o caso será investigado.