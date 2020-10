Uma foto que mostra um abraço efusivo entre o presidente Jair Bolsonaro/sem partido e o juiz do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli causou furor e confusão entre apoiadores do presidente.

Bolsonaro trabalha nos bastidores para amenizar a pressão contra si e contra os filhos em processos e investigações que caminham no STF, mas o abraço dado no ‘ex-advogado do PT’ fez com que bolsonaristas e críticos de direita subissem a hastag #BolsonaroTraidor.