Fortunato Faraone recebe serviços do DAE

A Rua Fortunato Faraone recebeu, nesta quarta-feira (12), serviços do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana. Na via, foi executada ligação de água.

O DAE tem em seu cronograma de trabalho desta quarta-feira um total de 80 serviços de manutenção na cidade. Estão programados consertos de vazamentos de água e de cavaletes, ligações de água e de esgoto.

Começa recape na Rua Primeiro de Maio

A Rua Primeiro de Maio, na região da Vila Cordenonsi, começou a receber as obras do recapeamento asfáltico na manhã desta quarta-feira (12). O serviço será executado em toda a extensão da via, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

“Após a conclusão do serviço na Rua Primeiro de Maio, será feita a benfeitoria na Rua Paulo Chinelato, vamos terminar a Rua Carioba e fazer a Rua Francisco Manoel. Depois terão mais ruas na sequência, dando continuidade ao trabalho de recuperação e melhorias de vias na cidade”, disse o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os recursos para as obras de recapeamento asfáltico são provenientes do Fundo Municipal de Trânsito