Acidente na Fórmula 1 tem explosão e piloto quase intacto

Um acidente gravíssimo foi registrado no GP do Bahrein de Fórmula 1 na manhã deste domingo. O piloto Romain Grosjean saiu quase intacto depois de seu carro bater no guard rail, se partir em dois e explodir. Ele teve queimaduras nas mãos e nos tornozelos, mas ficou mais de 10 segundos no meio das chamas.

Foi acionada a bandeira vermelha e o GP ficou parado, devendo ser reiniciado por volta das 12h.

Foram 32 segundos entre a largada e a batida explosiva de Grosjean. O médico e equipe de apoio foram até o fogo para poder retirar o piloto.