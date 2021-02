Ford Fiesta. Usado mais negociado na web em 2020

O Ford Fiesta sempre esteve entre os mais negociados e confirmou o status de preferido dos motoristas e revendedores brasileiros ao ocupar o posto de veículo seminovo/usado mais negociado por meio da Internet em 2020. Os dados são da InstaCarro, plataforma que realiza a intermediação da venda de veículos. O modelo foi o responsável por 4,47% do total de vendas intermediadas pela plataforma no ano passado. O hatchVolkswagen Fox ficou com a segunda posição entre os mais negociados de 2020, com 3,91% do total. Já o Renault Sandero, que chegou a ser o campeão de vendas em alguns meses, inclusive empatado com o Fiesta em novembro de 2020, terminou o ano na terceira posição com 3,62%. Dois modelos asiáticos completam o top 5 de negociações na web em 2020: o Honda Fit foi o quarto colocado com 3,35%, seguido de perto pelo Hyundai HB20, quinto com 3,30%. Completam o top 10: Citroën C3, sexto (3,26%); Fiat Palio, sétimo (2,60%); Ford Ka, oitavo (2,54%); Honda Civic, nono (2,13%); finalizando com Chevrolet Onix e Ford EcoSport, empatados em décimo com 2,02% cada.

Modelo presente entre os mais vendidos ao longo de todo o ano passado e líder de vendas no último trimestre, o Ford Fiesta foi o veículo seminovo/usado mais negociado por meio da Internet em 2020. Os dados são da InstaCarro, plataforma que realiza a intermediação da venda de veículos.

A empresa elabora um ranking mensal com os automóveis mais vendidos no período. O compacto da Ford manteve o bom desempenho nas vendas, principalmente no segundo semestre. Líder nas negociações entre outubro e dezembro, foi o responsável por 4,47% do total de vendas intermediadas pela plataforma em 2020.

O hatch Volkswagen Fox ficou com a segunda posição entre os mais negociados de 2020, com 3,91% do total. Já o Renault Sandero, que chegou a ser o campeão de vendas em alguns meses, inclusive empatado com o Fiesta em novembro de 2020, terminou o ano na terceira posição com 3,62%.

Dois modelos asiáticos completam o Top 5 de negociações na web em 2020: o Honda Fit foi o quarto colocado com 3,35%, seguido de perto pelo Hyundai HB20, quinto com 3,30%. Completam o Top 10: Citroën C3, sexto (3,26%); Fiat Palio, sétimo (2,60%); Ford Ka, oitavo (2,54%); Honda Civic, nono (2,13%); finalizando com Chevrolet Onix e Ford EcoSport, empatados em décimo com 2,02% cada.

“Os veículos que alcançaram as primeiras posições foram justamente os que ficaram nesses patamares ao longo dos meses. Eles se revelaram modelos com boa demanda mesmo em época de pandemia, muito por conta do preço e da relação custo-benefício que oferecem”, explica Luca Cafici, CEO da InstaCarro.

Os dados da InstaCarro levam em conta apenas os veículos negociados em sua plataforma on-line. Por isso são diferentes do levantamento de mais vendidos da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Ao longo de 2020, os modelos Volkswagen Gol, Fiat Palio e Fiat Uno ocuparam as três primeiras posições, segundo a instituição.